Per i Basciagoni le cose iniziano a farsi veramente serie. La storia d’amore tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, nata durante la passata edizione del Grande Fratello di Vip, è giunta ad un punto di svolta durante la Mostra del Cinema di Venezia, quando sul red carpet il dj ha chiesto la mano della sua amata. Ed ora, prima del matrimonio, la coppia, amatissima sui social, è pronta a fare un ulteriore ed importantissimo passo: trasferirsi nella nuova casa.

La nuova dimora dei Basciagoni

Sophie, impegnata alla conduzione di Casa Chi, e che a breve inizierà la sua avventura nei panni della Bonas di Avanti un Altro, tiene costantemente aggiornati i suoi follower sull’avanzamento dei lavori della nuova dimora.

“Vi porto a vedere casina nuova – ha detto la Codegoni in alcune Ig stories condivise pochi istanti fa -. Come potete vedere c’è un grande salone, e una parte di esso sarà adibito alla cosiddetta zona Basciano, che sarà arredata con oggetti di design, una consolle per il dj set e quadri super particolari e super fighissimi. Ci sarà anche una zona relax con divano e camino, oltre che una parete a scomparsa con un televisore gigantesco. Abbiamo due bagni, di cui uno di servizio con doccia, e l’altro con una jacuzzi, una terrazza grande, che arrederemo in seguito, ed un terrazzino. La cucina è praticamente pronta, ma ci restano da completare ancora un bel po’ di cose. Comunque, tra una settimana finiscono i lavori e poi finalmente iniziamo ad arredare”.

Vacanze di Natale a New York

Nel frattempo, stando ad alcuni indizi social, i Basciagoni sembrerebbero avere in programma di trascorrere le vacanze di Natale in una delle mete più suggestive in quel particolare periodo dell’anno: New York City. Sophie Codegoni ha postato su Instagram (taggando Alessandro Basciano) un bellissimo video della Grande Mela innevata: dalla Fifth Avenue al mastodontico albero del Rockfeller Center, da Times Square a Central Park.

E chi può biasimarli. New York durante le feste di Natale è davvero magica!