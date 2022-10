Alessandro Basciano è stato ospite della sua amata Sophie Codegoni nel corso dell’ultimo appuntamento di Casa Chi.

L’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip ha parlato anche della chiacchieratissima proposta di matrimonio fatta alla sua fidanzata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Alessandro Basciano e la proposta di matrimonio a Venezia

“Ho deciso di fare questa cosa a sua insaputa perché pensavo di rendere Sophie la ragazza più felice del pianeta. Ad un certo punto ho avuto un po’ di timore perché lì c’era una pressione importante”.

E sulla data del matrimonio: “Ancora non abbiamo deciso, ma sicuramente sarà un passo che faremo. La proposta è legata ad una promessa fatta nella Casa su quel famoso anello che dovevo regalarle. Ho pensato ad un momento emozionante, anche se non mi sono reso conto dell’impatto mediatico forte che avrebbe potuto avere”.

Poi, Sophie, sulle nozze ha aggiunto: “La data ancora non c’è per un motivo. Vogliamo dargli una grande importanza, poi capirete il perché”.

Fiordelisi-Donnamaria: "Non li vedo come coppia"

Basciano ha poi commentato il rapporto che si è instaurato nel bunker di Cinetittà tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Non li vedo come possibile coppia. Non li sto giudicando, ma secondo me è ancora troppo presto. A volte, anche un po’ per abitudine, ti affezioni. Ma parlare di amore… Sinceramente credo che tra di loro ci sia una forte attrazione. Magari mi sbaglierò, ma non li vedo come coppia”.

Antonella Fiordelisi, parla l'ex Francesco Chiofalo

Sul percorso di Antonella Fiordelisi nella Casa, si è espresso anche il suo ex Francesco Chiofalo, attuale compagno di Drusilla Gucci ed ex membro del cast dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, rispondendo ad una domanda di alcuni follower su Instagram: “So che in molti di voi sperano in una sorta di dissing da parte mia nei suoi confronti, ma questo non succederà. Nonostante io abbia detto più volte che durante la nostra relazione lei non si è comportata affatto bene, ad oggi non porto rancore e non la odio assolutamente. E sono dell’opinione che sta facendo un ottimo percorso all’interno della Casa, e spero che resti in gioco il più a lungo possibile. Anche perché so quanto ha sempre sognato un’opportunità del genere, e spero che la sappia sfruttare al massimo e nel migliore dei modi”.