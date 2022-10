Grande Fratello Vip: scoppia la passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Dopo le polemiche, le squalifiche, le bestemmie e l’eliminazione, è arrivato (forse) un po' d’amore nella casa più spiata d’Italia. Al Grande Fratello Vip c’è stato un bacio, che però ha sorpreso tutti: sia gli altri coinquilini, sia il pubblico del noto reality show in onda su Canale 5.

Antonella Fiordelisi e il conduttore Edoardo Donnamaria si sono baciati. Già si era parlato del feeling tra i due giovani, ma ora le cose stanno evolvendo. In realtà, la possibilità che tra i due scoccasse la scintilla sembrava naufragata dopo le riflessioni durante la diretta della Fiordelisi. La ragazza appariva meno convinta di lasciarsi andare con Donnamaria, soprattutto dopo il confronto e le critiche con Sonia Bruganelli durante la diretta.

I due per un'intera giornata non si sono parlati. Antonella Fiordelisi ha deciso di evitare il suo compagno di avventura, avendo anche un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato. Ma alla fine tra i vipponi è tornato il sereno. Antonella ha scelto di riavvicinarsi ad Edoardo: i due si sono chiariti, parlando di fiducia e di rapporti veri all’interno del bunker di Cinecittà. Alla fine un lungo abbraccio, alcune effusioni e infine il tanto atteso bacio. Un momento tenero che però Antonella ha interrotto chiarendo ad Edoardo: “Te ne darò uno vero quando mi fiderò totalmente”, dimostrando grande serietà ma anche molto affetto. “Sono felice”, ha infine svelato la giovane influencer, pronta forse a gettarsi in una storia importante.

Edoardo Donnamaria è un ragazzo molto estroverso, aperto al dialogo e al gioco. Scherza infatti con tutte le donne della casa e questo ha spesso infastidito Antonella, che non approva questo atteggiamento da piacione.

Cambierà idea? Vedremo.