Grande Fratello Vip, provvedimento per Wilma Goich: ha infranto il regolamento.

Gli scandali e le polemiche continuano a caratterizzare la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini non ha pace, e ogni giorno si trova costretto a dover fronteggiare un imprevisto, dovuto a varie situazioni spiacevoli.

Dopo la triste vicenda che ha visto suo malgrado protagonista Marco Bellavia, alla quale sono seguite la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, a mettere nuovamente in cattiva luce nuovamente il reality show in onda su Canale 5 ci ha pensato un’altra vippona in gara.

Parliamo di Wilma Goich, ex moglie di Edoardo Vianello. Sembrerebbe, infatti, che la gieffina abbia infranto il regolamento e nei suoi confronti verranno presi dei provvedimenti.

Wilma Goich: il gesto che provoca la rivolta del web

Wilma Goich ha chiesto di spegnere il microfono ad altre due concorrenti in gara, ovvero Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, in modo tale da mettersi d’accordo con loro per le prossime nomination. Queste le sue parole: “Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… tappatevi il microfono. Sì, accordiamoci anche per equilibrare”. Una circostanza assolutamente non consentita dal regolamento dello storico reality show di Mediaset.

In realtà, la cantante ha infranto due regole. Infatti, non è assolutamente consentito “tappare” i microfoni, né tantomeno mettersi d’accordo con gli altri concorrenti in gara sulle nomination. Una mossa che non è piaciuta ai tanti fan del programma, i quali si sono indignati per le parole di Wilma. Ecco alcuni commenti: “Furba, calcolatrice e machiavellica, devo continuare?”, “In nomination d’ufficio!”.

Una gesto, quello della Goich, che di certo non resterà impunito. C’è da dire che non è l’unica ad essere stata messa sotto torchio dal popolo del web, anzi quest’anno i protagonisti del Grande Fratello Vip hanno pochi sostenitori e in pochi sono davvero apprezzati. George Ciupilan e Luca Salatino sono quelli più sostenuti e gli unici che godono di commenti positivi, per il resto il cast è continuamente criticato soprattutto dopo quello che è successo con Marco Bellavia.