Grande Fratello Vip: Sofia Giaele De Donà sbugiardata. “Nessuna relazione aperta”.

Sofia Giaele De Donà, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato di vivere una relazione aperta con il marito, l’imprenditore statunitense Bradford Beck, lasciando intendere che vanno d’amore e d’accordo, ma ciascuno dei due può frequentare anche altri partner. Una confessione che ha lasciato tutti gli inquilini a bocca aperta e straniti. Pensare ad una coppia aperta per molti rappresenta un’utopia.

Il ricchissimo marito della vippona ha alle spalle una separazione. Una rottura avvenuta proprio a causa della concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Parla l'ex moglie di Beck: "Il mio matrimonio finito a causa di Giaele"

La modella basiliana Hetielly Godoi, ex moglie di Beck, ha raccontato tutto al settimanale Nuovo. “La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua”.

La Godoi ha spiegato che negli anni del suo matrimonio con Beck non ha mai sperimentato l’amore libero e non hanno mai avuto rapporti a tre. “Non fa per lui!”, ha assicurato la donna, che ha poi definito Giale una “persona volgare”.

Hetielly ha confessato che Sofia Giaele De Donà era l’amante del suo ex marito. La modella ha scoperto tutto tramite una telefonata anonima di una persona che l’avvisava che l’uomo si trovava in un hotel in Brasile con una ragazza, Sofia. “Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita”.

In molti si sono chiesti chi sia quest’uomo tanto ricco che sia sposato con la De Donà. A detta della modella brasiliana, opera in un ambito ancora molto legato alla tradizione, per cui è importante che abbia una donna al suo fianco.