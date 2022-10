Sophie Codegoni: la compagna del padre è un’ex del Grande Fratello.

Sophie Codegoni è nota al pubblico italiano per essere stata tronista di Uomini e Donne e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al reality di Alfonso Signorini ha trovato la sua anima gemella, Alessandro Basciano.

Molti ricorderanno la puntata in cui il padre della bellissima influecer, Stefano, ha fatto il suo ingresso nella Casa per parlare con la figlia. È stato un momento molto toccante, ed il pubblico femminile è rimasto molto affascinato dall’uomo. La curiosità è stata tale da indurre moltissime fan a cercare sul web informazioni sul conto del padre di Sophie.

Sophie Codegoni: la compagna del papà è un ex gieffina

Dalla ricerca è emerso che la fidanzata di Stefano Codegoni è un'ex concorrente dell’edizione 2006 del Grande Fratello. Nata in Cina, è arrivata in Italia nel 2003. Tre anni dopo ha superato i provini del reality e così gli italiani hanno avuto modo di conoscerla. Lei ha animato la casa con la sua simpatia. Parliamo di Man Lo Zhang.

Nel 2008 ha avuto inizio la sua carriera di attrice partecipando a numerosi film. Nel 2016, Man ha avuto un ruolo nel film All’improvviso Komir di Rocco Ricciardulli. Ha recitato anche a teatro in Boston Marriage, per la regia di Claudio Orlandini. Ha collaborato con Claudio Amendola e come inviata di Striscia la notizia con Moreno Morello.

E’ fidanzata con Stefano Codegoni dal 2013, e sul suo profilo Instagram ci sono molti scatti della coppia che si mostra felice ed innamoratissima.

Tra Man e Sophie c’è un bellissimo rapporto. Le due donne si vogliono bene, si rispettano e si sostengono a vicenda.