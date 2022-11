La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele. La loro relazione, nata durante la passata edizione del Grande Fratello Vip, ha appassionato e continua ad appassionare tantissimi fan in tutta Italia, i quali seguono sempre con enorme trasporto le vicende che riguardano i loro beniamini.

I Basciagoni hanno compiuto un ulteriore step. Infatti, si sono trasferiti da pochi giorni nel nuovo nido d’amore. I fan hanno chiesto a più riprese a Sophie di mostrare loro gli arredi della casa, ma l’ex vippona ha raccontato che la situazione è ancora “in alto mare”, e che dunque dovranno pazientare ancora un po’ per scoprire il nuovo appartamento della coppia Codegoni-Basciano.

La bellissima Sophie, nel frattempo, è presissima dalla sua carriera di influencer, e nel 2023 debutterà nei panni di Bonas in Avanti un altro, amatissimo show condotto da Paolo Bonolis.

I Basciagoni, stando ad alcuni indizi emersi sui social, trascorreranno una parte delle festività natalizie a New York. Scelta assolutamente condivisibile, soprattutto se si considera che in quel periodo dell’anno la Grande Mela è davvero magica. Ma prima di partire per gli States, si prevedono tempi durissimi per Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano, si prospetta un dicembre impegnativo

Il motivo? E’ presto detto: dicembre è un mese ricco di ricorrenze importanti, ma questa volta non c’entra solo il Natale. “Regalo per l’anniversario; cena per l’anniversario; sorpresa per il compleanno di Sophie; regalo per il compleanno di Sophie; cena per il compleanno di Sophie; regalo per Natale a Sophie e a Nico”.

Un mese ricco di appuntamenti, che la stessa Sophie ha condiviso in una Ig story, postando anche un primo piano del fidanzato con un’espressione sconvolta.

Fatti coraggio, Alessandro. Si può fare!