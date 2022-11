Negli ultimi giorni, Martina Nasoni è tornata prepotentemente sulla scena. La vincitrice del Grande Fratello, nella versione nip, ha parlato della travolgente storia d’amore con Daniele Dal Moro, attuale concorrente del GF Vip, conosciuto proprio tra le mura del bunker di Cinecittà.

“Io e Daniele ci sentiamo spesso, siamo amici. Alla fine abbiamo vissuto un’esperienza importante insieme come il Grande Fratello. Quindi, inevitabilmente, anche se la storia d’amore non è andata bene perché non eravamo assolutamente compatibili da quel punto di vista, però a livello amichevole è una persona piacevole. Ci siamo lasciati perché litigavamo molto, abbiamo caratteri molto forti”.

Martina Nasoni stronca i Basciagoni: "Proposta di matrimonio? Non ci credo"

La Nasoni, inoltre, ha confessato a Turchesando di avere avuto un flirt con Alessandro Basciano, finito, però, piuttosto male.

“E’ durata poco perché non mi faceva proprio impazzire il suo modo di fare con me. Ha un carattere spigoloso, ed è sempre stato un po’ troppo pesante per i miei gusti. Sinceramente quando avverto una persona del genere corro, più che camminare. Scappo proprio. Sophie (Codegoni, ndr) sarà diversa da me. Io non sono una a cui puoi dire ‘sono uno spirito libero’, assolutamente. E’ finita in malo modo, mi ha bloccata ovunque. Nella Casa ha fatto delle uscite su Sophie che non mi sono minimamente piaciute. Però va avanti, vedo. Alla proposta di matrimonio non ci credo. Credo più che altro al fatto che siano innamorati, ma alla proposta di matrimonio proprio no. Per, vabbè, lei la vedo felice. Chi siamo noi per giudicare?”.