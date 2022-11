“Io e Daniele Dal Moro ci sentiamo spesso, siamo amici. Alla fine abbiamo vissuto un’esperienza importante insieme come il Grande Fratello. Quindi, inevitabilmente, anche se la storia d’amore non è andata bene perché non eravamo assolutamente compatibili da quel punto di vista, però a livello amichevole è una persona piacevole”.

Martina Nasoni ha parlato a Casa Pipol del suo rapporto con Dal Moro, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, svelando anche i motivi della rottura.

“Perché ci siamo lasciati? Perché fondamentalmente litigavamo molto, avevamo due caratteri molto forti. Ora Daniele in questa edizione è abbastanza pacato, ma in realtà ha un bel caratterino. Non ci prendevamo sotto l’aspetto caratteriale. E per non arrivare ad un punto di rottura definitivo ci siamo allontanati restando amici”.

"Io e Daniele non ci siamo mai amati"

E, a quanto pare, Daniele e Martina non si sono mai amati: “Lui al Grande Fratello Vip ha detto di non essersi mai innamorato, e questo lo confermo, anche da parte mia vale lo stesso. Da parte sua e da parte mia c’è stato un grande trasporto e ci siamo vissuti anche fuori la Casa. Però l’amore io credo che sia ben altro. Io sono stata innamorata una volta nella vita e non era come il rapporto che avevo con Daniele”.

"Dal Moro ha le idee confuse": la rivelazione

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un retroscena clamoroso. Alberto Dandolo, attraverso i suoi profili social, ha condiviso una foto di Dal Moro che lo ritrae con il lato B nudo, con la scritta: “Non c’è trippa per gatti!”, facendo intendere che il motivo per cui il vippone non riesce a legarsi a nessuna donna, compresa la stessa Martina Nasoni, sarebbe perché l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe le “idee confuse”.

Dunque, Daniele Dal Moro nasconde un segreto? Qual è la verita?