Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno genitori. Ma se per la 22enne influencer si tratta del primo figlio, il futuro marito di appresta a diventare papà per la seconda volta. Nel 2016, infatti, è nato Nicolò, figlio avuto dall’ex gieffino nella precedente relazione con l’ex fidanzata Clementina Deriu.

Sophie e Alessandro si sono affidati ai social per annunciare la lieta notizia, condividendo il video di un’ecografia nel quale si sente anche il battito cardiaco del bebè, circostanza che rappresenta senza dubbio uno dei momenti più emozionanti per qualsiasi persona che si appresta a diventare genitore.

Il post pubblicato su Instagram ha ovviamente suscitato tantissime reazioni da parte dei fan. Ma non solo. Diversi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, proprio dov’è nata la storia d’amore tra Sophie e Alessandro, hanno voluto congratularsi con la coppia per la futura nascita del loro primo figlio.

I Basciagoni (così li amano chiamare i loro follower più accaniti) si sono trasferiti da pochissimi giorni nel nuovo nido d’amore. Sophie, nel corso di questi mesi, ha sempre aggiornato i suoi seguaci su come procedevano i lavori di ristrutturazione dell’appartamento, che finalmente sembrano essere terminati, anche se c’è ancora da ultimare qualche piccolo dettaglio.

Sophie Codegoni è incinta. La reazione di papà Stefano

Ma come avrà reagito il papà di Sophie, Stefano Codegoni, alla notizia che presto diventerà nonno a soli 48 anni? “Il problema non sei tu che diventi mamma”, spiega in una Ig story rivolgendosi alla figlia. “Il problema sono io che divento nonno!”. Papà Stefano ha anche postato una foto di lui di spalle, con le braccia incrociate dietro la schiena (tipico degli anziani che assistono ai lavori sui cantieri) scrivendo: “Mi alleno all’atteggiamento da nonno!”. Insomma, il signor Codegoni, ovviamente, è entusiasta all'idea di avere il primo nipotino. E come dargli torto.

Nelle ultime ore, intanto, Sophie ha reso noto che la sua gravidanza è giunta alla sedicesima settimana, circa tre mesi.