Questa notte si è disputato l’ennesimo round tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

La liaison tra la modella venezuelana e l’ex di Belen Rodriguez continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Prima la passione sotto le coperte, poi le liti, le discussioni e i pianti: insomma, con Oriana e Antonino non ci si annoia mai. A ciò si aggiunge la rivelazione fatta dalla Marzoli nelle ultime ore, che ha svelato di “avere un ritardo”.

I due vipponi hanno avuto l’ennesimo scontro, che ha portato Oriana ad avere una reazione violenta nei confronti di Spinalbese, arrivandogli a mettere quasi le mani addosso. L’episodio ha finito inevitabilmente per attirare l’attenzione dei social, scatenando un’accesa polemica tra chi condanna in maniera netta il comportamento di Oriana, e chi, invece, sostiene che i due gieffini stessero scherzando, e che quindi, in questo caso, non sarebbe il caso di ricorrere ad un provvedimento disciplinare.

Al contempo, molti utenti sottolineano un aspetto non secondario: cosa sarebbe accaduto se la quasi aggressione fisica di Oriana nei confronti di Antonino si sarebbe verificata a parti invertite?