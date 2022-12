Sta tenendo banco in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. La modella triestina non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, ma quest’ultimo ha deciso di uscire allo scoperto confessandole che per lui è solo un’amica.

Nikita l’ha presa malissimo, tanto che ieri, dopo il confronto tra i due, è scoppiata in un pianto disperato mentre si trovava nella vasca da bagno, con il video che è diventato virale sui social. “Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare”, ha raccontato la Pelizon durante uno sfogo.

I pianti e la forte delusione della triestina sono stati ovviamente notati anche dal resto dei coinquilini. Oriana Marzoli, in particolare, dopo le critiche feroci ricevute da Sonia Bruganelli durante la puntata del 28 novembre, nella quale l’opinionista ha dichiarato assurdo che la modella venezuelana stesse male per Antonino Spinalbese dopo solo poche settimane di conoscenza, ha punto la moglie di Paolo Bonolis.

Oriana Marzoli punge Sonia Bruganelli

“Ora voglio sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Dov’è la telecamera? Voglio sapere quello che pensi davvero nella prossima puntata. Visto che neanche si sono baciati (si riferisce a Nikita e Onestini, ndr). Voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni. Gtrazie”, ha sbottato Oriana, che non ha preso affatto bene gli attacchi della Bruganelli.

Ci sarà la replica di Sonia? La risposta è scontata: sì!