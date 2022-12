Sta suscitando un fiume di polemiche quello che è venuto fuori durante una conversazione notturna tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Antonino Spinalbese ha avuto il Covid?

L’ex di Belen Rodriguez avrebbe avuto il Covid dopo l’ingresso delle new entry ad inizio novembre, ma a differenza di quanto accaduto per i suoi coinquilini, non sarebbe stato isolato dal resto del gruppo. Il retroscena è stato svelato durante una conversazione notturna: “Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male…”, dice Giaele De Donà rivolgendosi all’ex hair stylist. Il video che sta circolando sul web ha provocato la reazioni di tantissimi utenti, sorpresi e arrabbiati per la decisione del Grande Fratello Vip di non allontanarlo dagli altri vipponi.

Nelle scorse settimane, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis sono risultati positivi e sono stati isolati dal resto del gruppo. Antonino non era tra questi, nonostante avesse lamentato in più di un’occasione dolori, febbre e mal di testa. “Vado a chiedere un farmaco”, disse Spinalbese, aggiungendo “sono negativo” quando Daniele Dal Moro gli chiese come stesse. Inoltre, ad Attilio Romita, una volta rientrato dalla quarantena, Antonino spiegò in che modo si era comportata la produzione, dicendo di aver avuto dei sintomi, prima che la regia cambiasse inquadratura.