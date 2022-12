Dopo aver fatto tappa nella sua amatissima Roma per partecipare alla registrazione di una puntata di C’è Posta per Te (che andrà in onda nel 2023), Can Yaman ha fatto rientro a Budapest, dove dallo scorso ottobre è impegnato sul set di El Turco, la nuova produzione internazionale targata Ay Yapim e Disney Plus.

Stop alle riprese di El Turco

Ma al suo rientro nella capitale magiara, però, ad attenderlo c’era una “brutta” sorpresa. Infatti, le forti nevicate che si sono abbattute sulla città la scorsa settimana, hanno reso impossibile proseguire con le riprese. Stop forzato, dunque, per cast e troupe di El Turco a causa dell’impraticabilità di alcune delle location scelte per girare alcune delle scene all’aperto.

Qualcuno ne ha approfittato per staccare la spina. E’ il caso di Greta Ferro, attrice italiana co-protagonista della serie tv, che ha fatto rientro in Italia per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia di parenti ed amici.

Notti "brave" a Budapest per Can Yaman? Tutta la verità

E Can Yaman? Il divo turco ha deciso di non lasciare Budapest, e ha trascorso lo scorso venerdì sera nella capitale magiara, ma senza muoversi dall’albergo che lo ospita. Sui social sono apparsi foto e video dell’attore in compagnia di alcuni fan che l’hanno incrociato all’interno del ristorante “stellato” del Matild Palace, la lussuosa struttura che ospita Can da quando è sbarcato in Ungheria. In molti sostenevano che Yaman si fosse dato alla “pazza gioia” passando il venerdì sera in alcuni dei club più in voga di Budapest. Nulla di più falso. L’attore non si è mosso dal luogo che, lo scorso 31 ottobre, definì “La mia prigione”. Del resto, il divo turco era stato piuttosto chiaro: “Professionalmente è stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile”, raccontò in un post su Instagram del 28 novembre, nel quale fece chiarezza sulle voci che circolavano da alcune settimane sul suo conto.

(Il ristorante "Spago" dell'hotel Matild Palace di Budapest)

Niente notti “brave”, dunque, per Can Yaman. L’attore è concentrato esclusivamente su El Turco, la serie tv in cui veste i panni del soldato dell’impero ottomano Balaban Agha. Un ruolo che sta assorbendo tutta la sua attenzione, e per il quale si è preparato fisicalmente e mentalmente per diversi mesi.