Dopo aver fatto tappa in Italia per partecipare alla registrazione di una puntata di C’è Posta per Te, che andrà in onda nel 2023, Can Yaman è tornato a Budapest per riprendere il lavoro sul set di El Turco.

Lo sfogo social di Can Yaman

L’attore, assente dai social da circa un mese, ha rotto il silenzio condividendo un duro sfogo nel quale di fatto smentiva le voci che circolavano sul suo conto nelle ultime settimane. “Per chiarire subito: non è vero che sono triste o mi sono fatto male alla gamba, e questo e quello, o bla bla bla. Professionalmente è stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile. E’ tutto un altro livello e sta andando alla perfezione. Spero di rendere orgoglioso chiunque mi abbia amato e si sia fidato di me”.

Il silenzio su Viola come il mare e Francesca Chillemi

Se da un lato il divo turco ha chiarito il perché della sua improvvisa assenza dai social, restano ancora un mistero il suo silenzio su Viola come il mare e il defollow con Francesca Chillemi, sua partner proprio nella fiction andata in onda su Canale 5 fino allo scorso 4 novembre. Can non ha proferito sillaba dopo la fine della prima stagione della serie tv, circostanza inusuale per lui che condivideva di continuo post per pubblicizzarla. Così come non ha spiegato (e non l’ha fatto nemmeno la Chillemi) il motivo che lo ha spinto a defolloware l’ex Miss Italia, con la quale sembrava ci fosse una forte intesa. Dubbi che continueranno a tormentare i fan fino a quando i due diretti interessati non decideranno (ammesso che lo faranno) di fare chiarezza una volta per tutte.

Stop alle riprese di El Turco

Nel frattempo, il divo turco è rientrato in Ungheria per proseguire il suo lavoro sul set di El Turco. Ma, al riguardo, ci sono brutte notizie. Infatti, la forte nevicata che si è abbattuta in queste ore sulla capitale magiara, ha reso impossibile proseguire con le riprese. Via libera, dunque, per cast e truope, nell’attesa che le condizioni metereologiche migliorino. A testimoniarlo è la protagonista femminile, Greta Ferro, che ne ha approfittato per rientrare a Milano, dove ha trascorso la serata di ieri in compagnia di alcuni amici.