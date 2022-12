Can Yaman è tornato su Instagram, e lo ha fatto condividendo un duro sfogo nel quale metteva a tacere le voci che circolavano con insistenza sul suo conto. “Non sono triste e non mi sono fatto male alla gamba”, ha spiegato il divo turco: un messaggio rivolto a coloro i quali hanno voluto speculare sulla sua improvvisa assenza dai social, circostanza che aveva preoccupato e non poco i suoi tantissimi fan sparsi in ogni angolo del pianeta.

Can Yaman torna sui social, ma tace su Viola come il mare

Ma, allo stesso tempo, l’attore ha taciuto su Viola come il mare, la serie tv che l’ha visto protagonista questo autunno, e su Francesca Chillemi, sua partner proprio della fiction prodotta da Lux Vide, con la quale ha smesso di seguirsi su Instagram.

La produzione ha già annunciato che la seconda stagione è in lavorazione, ma, almeno fino ad ora, il divo turco non ha proferito sillaba al riguardo. Né tantomeno lo ha fatto dopo l’ultima puntata andata in onda lo scorso 4 novembre, a differenza dei suoi colleghi e della stessa Chillemi, la quale ha ringraziato troupe e cast, ma senza citare in alcun modo Can Yaman.

Il settimanale Nuovo, però, non esclude che il futuro della fiction possa essere in bilico. La prima stagione di Viola come il mare ha ottenuto un discreto successo, in particolare tra i giovani, che hanno seguito le vicende dell’ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. Tuttavia, poco prima che andasse in onda l’ultimo episodio, l’attore turco aveva fatto perdere le sue tracce (l’ultimo post sui social risaliva allo scorso 31 ottobre): una circostanza che non è passata inosservata all’occhio attento dei follower, e che aggiunta al defollow con Francesca Chillemi, non ha fatto altro che alimentare i sospetti sul fatto che nel rapporto tra i due protagonisti si sia formata qualche crepa.

Viola come il mare, la seconda stagione a rischio?

Secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il rapporto tra Can e Francesca non sarebbe più così idilliaco. Si legge di un “raffreddamento” tra i due, come tantissimi fan avevano già notato quando l’attore e l’ex Miss Italia hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ecco perché il settimanale Nuovo nutre dubbi sul futuro di Viola come il mare, facendo in qualche modo intendere che la seconda stagione potrebbe essere a rischio.