Can Yaman esce finalmente allo scoperto dopo un lungo mese mese nel quale si era trincerato dietro un silenzio “assordante”. La sua assenza dai social aveva preoccupato e non poco il suo nutritissimo esercito di fan, i quali si chiedevano cosa stesse accadendo al loro beniamino. Se a ciò si aggiungono la bocca cucita dopo l’ultima puntata della prima stagione di Viola come il mare, e il defollow su Instagram con Francesca Chillemi, sua partner nella fiction in onda su Canale 5, le nubi che si erano addensate sulla testa del divo turco erano diventate fittissime.

Can Yaman ospite a C'è Posta per Te

L’attore è dovuto tornare nella sua amatissima Roma, diventata per un anno la sua seconda casa, per ritrovare il sorriso. Prima l’ospitata a C’è Posta per Te, amatissimo people show condotto da Maria De Filippi, poi la cena in un noto ristorante, e infine la serata trascorsa in un locale della Capitale in compagnia di alcuni amici.

Sempre disponibile con i suoi ammiratori, che in Italia sono tantissimi, Can si è prestato ai selfie di rito, e dalle foto condivise sui social dai fan e dalle persone a lui più vicine, sembra che il soggiorno romano gli abbia restituito la serenità che, molto probabilmente, aveva smarrito durante la sua lunga permanenza in Ungheria, a Budapest, dove è impegnato sul set di El Turco.

Ma, cosa più importante, ha finalmente spiegato ai suoi oltre dieci milioni di follower come stanno realmente le cose. Quello dell’attore è stato uno sfogo duro, che ha come obiettivo quello di mettere a tacere tutte le voci che circolano su di lui dall’ultimo post social dello scorso 31 ottobre, giorno in cui condivise su Instagram una foto mentre era affacciato alla finestra della sua camera d’albergo a Budapest, e definiva quel luogo “La mia prigione”.

Can Yaman, lo sfogo su Ig: "Non sono triste. Bla, bla, bla..."

“Torno a fare quello che faccio e amo fare”, esordisce Can Yaman in una Ig Story. “Per chiarire subito: non è vero che sono triste o mi sono fatto male alla gamba, e questo e quello, o bla bla bla. Professionalmente è stato un periodo particolare della mia vita, che ha richiesto massima concentrazione, autodisciplina e sacrificio. Di conseguenza, provo ad essere all’altezza cercando di evitare le distrazioni il più possibile. E’ tutto un altro livello (si riferisce alle riprese di El Turco, ndr) e sta andando alla perfezione. Spero di rendere orgoglioso chiunque mi abbia amato e si sia fidato di me”.