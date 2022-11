Can Yaman ritorna in Italia ospite da Maria De Filippi. Il divo turco, che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano, aprirà la serata dello show firmato De Filippi su Canale 5.

Dopo gli ascolti e il successo della prima stagione della fiction Viola come il mare, in cui Can ha recitato con Francesca Chillemi, l’attore turco è stato confermato anche per la seconda parte della serie firmata Lux Vide.

Le avventure di Viola e Francesco Demir, infatti, torneranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024 con nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

Terminata la campagna promozione di Viola come il mare, Can Yaman ha lasciato il nostro Paese per volare a Budapest, dove ha iniziato a girare la serie tv El Turco, che lo vede protagonista assoluto.

Un nuovo progetto che sarà visibile prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+ e si preannuncia attesissimo dalle sue ammiratrici sparse in tutto il mondo.

Can Yaman ritorna da Maria De Filippi per regalare un'emozione

Le fan italiane possono tirare un sospiro di sollievo perché il prossimo gennaio avranno modo di rivedere nuovamente Can Yaman nel programma televisivo targato Mediaset.

Stando a quanto si apprende, sabato 26 novembre c’è stata la nuova registrazione di C'è posta per te 2023. Tra gli ospiti attesi in studio proprio Can Yaman. L’attore turco ha accettato l'invito della conduttrice per regalare un’emozione ad un invitato della trasmissione.

Sul web iniziano già a girare i video che vedono lo stesso Can Yaman uscire dagli studios di Mediaset a Roma, dove vengono registrate le puntate di C’è posta per te. Accompagnato dai suoi manager, Can in un soprabito grigio conquista tutti con quel suo sguardo tenebroso.

La messa in onda della puntata è prevista nel 2023 su Canale 5. La prima puntata dello show di Maria De Filippi andrà in onda sabato 7 gennaio alle 21,30