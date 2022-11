“Nostalgia, nostalgia canaglia” cantavano Al Bano e Romina Power nell’omonimo e famosissimo brano del 1996. La stessa che prova Can Yaman da quando ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Budapest, città nella quale è impegnato sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Ay Yapim e Disney Plus.

Can Yaman ospite a C'è Posta per Te

Il divo turco, che ha vissuto nel nostro Paese per circa un anno perché impegnato con le riprese di Viola come il mare, la cui prima stagione si è conclusa lo scorso 4 novembre, è amatissimo dai fan italiani, con i quali si è creata una simbiosi che va ben oltre la sua carriera da attore. E adesso è pronto a tornare in Italia ospite ancora una volta C’è Posta per Te.

Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda in prime time su Canale 5 a partire da gennaio 2023. Stando a quanto rivelato da blastingnews, nella giornata di oggi, sabato 26 novembre, si terrà una nuova registrazione di C’è Posta per Te, e tra gli ospiti attesi in studio c’è proprio Can Yaman. L’attore turco, quindi, è tornato in Italia per partecipare alle riprese dell’amatissimo people show di Maria De Filippi, dove è già stato ospite in più di un’occasione.

Can ha accettato l’invito della De Filippi, per la grandissima gioia del suo nutritissimo esercito di fan. Non conosciamo ancora la data in cui andrà in onda la puntata con ospite il protagonista di Viola come il mare, ma la nuova stagione di C’è Posta per Te si aprirà sabato 7 gennaio a partire dalle ore 21,30.