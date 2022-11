La seconda stagione di Viola come il mare è a rischio? Stando alle ultime indiscrezioni qualcosa sembrerebbe essere andato storto, nonostante la produzione abbia già annunciato che i nuovi episodi sono già in lavorazione.

Tuttavia, la serie light crime con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, stando ad alcune rivelazioni fatte dal settimanale Nuovo, potrebbe essere addirittura cancellata dal palinsesto di Mediaset.

Il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi

La fiction prodotta da Lux Vide è stata seguita mediamente dal 2,8 milioni di telespettatori a settimana con uno share pari al 17%. Numeri tutto sommati positivi (specie se si considera la sfida con Tale e Quale Show), ma non eccezionali, anche in virtù del boom di ascolti della puntata di debutto, la quale ha fatto registrare 3 milioni e mezzo di spettatori.

Nonostante ciò, i vertici del Biscione hanno comunque voluto dare fiducia alla serie tv, e hanno deciso di mettere in lavorazione la seconda stagione. Una circostanza, però, ha gelato il sangue ai fan: Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram, e da diverse settimane si ignorano completamente sui social.

Viola come il mare, a rischio la seconda stagione?

La rivista diretta da Riccardo Signorini ha svelato che il divo turco avrebbe il cuore a pezzi per la rottura con la Chillemi, alla quale l’attore teneva molto. Ma non solo. Sempre secondo Nuovo, “i due avrebbero litigato per i risultati non brillanti della fiction. Il mistero si infittisce: la seconda stagione di Viola come il mare è a rischio?” si legge sul settimanale diretto da Signoretti.

Insomma, a quante pare sembrerebbe che il secondo capitolo della fiction sarebbe a rischio a causa del gelo calato tra i due protagonisti.