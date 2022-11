Can Yaman sarebbe alle prese con un periodo piuttosto complicato della sua vita.

Al termine della prima stagione di Viola come il mare, l’attore è volato a Budapest per iniziare le riprese di El Turco, nuova serie internazionale prodotta da Ay Yapim per Disney Plus. Di lì in poi è quasi completamente sparito dai radar, tanto da far preoccupare i suoi fan, che si chiedevano cosa stessa accadendo al loro beniamino.

Il divo turco è tornato nuovamente sui social dopo una lunga assenza, e lo ha fatto condividendo video e scatti della nuova campagna pubblicitaria di Dolce&Gabbana, di cui è il protagonista. Ma secondo una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, Yaman sarebbe alle prese con un momento della sua vita piuttosto difficile, e la colpa sarebbe anche del rapporto con la collega Francesca Chillemi.

Il gelo tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Ma proviamo a fare chiarezza. La prima stagione di Viola come il mare è terminata lo scorso 4 novembre, e la seconda è già in lavorazione. Al termine della messa in onda dell’ultimo episodio, Can non ha proferito parola, al contrario della Chillemi che sui social ha ringraziato telespettatori, cast e troupe, ma senza citare in alcun modo il suo partner. A ciò si aggiunge che la vecchia fiamma di Diletta Leotta e l’ex Miss Italia hanno smesso di seguirsi su Instagram, circostanza che ha gettato nello sconforto più totale i loro fan.

"Can Yaman ha il cuore a pezzi per la Chillemi"

Ma se da un lato c’è chi sostiene che dietro ai rispettivi defollow ci sia una strategia, dall’altro Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, ha svelato al riguardo un retroscena che, se confermato, sarebbe clamoroso.

“Per il divo turco è un periodo difficile – si legge sulle colonne di Nuovo -. Era volato a Budapest per la serie El Turco, ma un infortunio al piede l’ha costretto a tornare in Turchia per un po’. Inoltre, c’è chi insinua che lui non abbia preso bene la rottura con Francesca Chillemi. Forse Can teneva davvero a lei e ora ha il cuore spezzato”.