Tempi duri per Can Yaman. L’attore turco, dopo circa un anno di permanenza in Italia, si è trasferito a Budapest, in Ungheria, per lavorare al nuovo progetto cinematografico che lo vede protagonista.

Lo sfogo di Can Yaman

Le riprese di El Turco, la serie tv internazionale prodotta da Ay Yapim per Disney Plus, stanno mettendo a dura prova la tenuta fisica e mentale del divo turco, che di recente ha manifestato tutta la sua insofferenza condividendo su Instagram uno scatto mentre era affacciato alla finestra della sua camera d’albergo, con la didascalia “La mia prigione”.

Le parole di Can Yaman hanno provocato un terremoto tra i suoi fan, i quali si sono chiesti cosa stesse accadendo al loro beniamino. Le fanpage, nel frattempo, provano a sostenerlo facendogli recapitare in queste ore tantissimi messaggi di incoraggiamento.

Per l’ex di Diletta Leotta è stato un anno durissimo: l’esplosione della popolarità, con la conseguente sovraesposizione mediatica, e gli impegni lavorativi tra set cinematografici, eventi mondani e spot pubblicitari per prestigiosi brand, lo hanno messo a dura prova. E’ l’altra faccia della medaglia della fama e del successo, che molto spesso finisce per sopraffare chi vive quotidianamente determinate situazioni.

Nel frattempo, venerdì 4 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 il sesto ed ultimo appuntamento con Viola come il mare, fiction light crime con protagonista proprio l’attore turco e Francesca Chillemi. La serie tv è stata seguita mediamente da 2,7 milioni di telespettatori a settimana: un risultato soddisfacente, ma probabilmente al di sotto delle altissime aspettative di Mediaset, che sperava di farne la punta di diamante della sua programmazione autunnale, e di tenere quantomeno testa a Tale e Quale Show. Ma con il passare delle settimane la forbice con il varietà condotto da Carlo Conti si è allargata sempre di più.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram

Come se non bastasse il post criptico di Can Yaman, in cui diceva di “sentirsi in prigione”, un’altra circostanza che si è verificata nelle ultime ore ha finito per gettare ulteriore benzina sul fuoco. L’esperto di gossip e tv, Alessandro Rosica, ha annunciato in un tweet che l’attore turco e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram. Siamo andati a controllare, ed effettivamente le cose stanno così. Un fulmine a ciel sereno per i tantissimi fan della coppia protagonista di Viola come il mare. Cos’è accaduto? E’ probabile che i rispettivi defollow siano da attribuire al fatto che nelle ultime ore molti utenti di Instagram stanno riscontrando problemi per via di account disabilitati senza alcun motivo o centinaia di follower persi. Perlomeno, questa è una delle ipotesi. Se così non fosse, ci troveremo di fronte ad una vera e propria bufera: se Can e Francesca sono veramente ai ferri corti (circostanza che ad oggi tendiamo ad escludere) sarebbe a rischio anche la seconda stagione di Viola come il mare.