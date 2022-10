Nessuna novità nella sfida del prime time del venerdì tra Tale e Quale Show e Viola come il mare. Il varietà condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1 ha registrato 4.129.000 telespettatori (share 24,76%), 75mila spettatori in più rispetto alla settima scorsa; mentre la penultima puntata della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda su Canale 5, è stata vista da 2.672.000 telespettatori (share 15,65%). Dato in leggera discesa rispetto a venerdì scorso, quando ha fatto registrare 2.721.000 spettatori con uno share pari al 16,3%.

Gli ascolti del prime time di venerdì 28 ottobre

Su Italia 1, il film Rambo Last Blood è stato visto da un netto di 1.294.000 telespettatori, share 6,67%. Su Nove, Fratelli di Crozza 1.224.000 telespettatori, share 6,15%. Su Rete 4, Quarto Grado ha registrato 1.079.000, 7,14%. Su La7, Propaganda Live 845.000 telespettatori, share 5,92%. Su Rai 3, il documentario La marcia su Roma è stato visto da 836.000 telespettatori, share 4,40%. Su Rai 2, Swat ha ottenuto 648.000 telespettatori, share 3,13% e 581.000, 3,10%, mentre su Tv8, MasterChef 10 in chiaro 343.000, 1,73%.