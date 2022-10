“Noi dopo gli ascolti”. Can Yaman prova a farsi coraggio dopo l’inaspettato crollo degli ascolti di Viola come il mare, fiction in onda il venerdì in prima serata su Canale 5. Il divo turco ha condiviso una foto su Instagram in cui bacia la mano della sua partner: “Forza Viola. Bravissima Francesca Chillemi”, con quest’ultima che ha commentato “Tu sei bravo”.

Evidentemente le critiche ricevute, alcune delle quali decisamente ingenerose, hanno spinto i protagonisti della fiction a fare quadrato e a darsi manforte l’un l’altro. Gli stessi vertici di Cologno Monzese, che avevano aspettative altissime, soprattutto in virtù dell’enorme seguito di Can Yaman, sono costretti a fare i conti con i dati auditel che restano comunque positivi, ma probabilmente non come immaginavano.

Viola come il mare, crollano gli ascolti

La serie tv light crime prodotta da Lux Vide per Rti, dopo la partenza sprint dell’esordio avvenuto lo scorso 30 settembre, ha visto di settimana in settimana scemare il numero di telespettatori ed il gradimento di una parte del pubblico. Del resto, “sfidare” Tale e Quale Show, storico varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti, è stato un po’ come assistere al confronto impari tra Davide e Golia. Viola come il mare, che si è assestata su una media di 2,7 milioni di spettatori a settimana, con uno share del 20%, rispetto al debutto ha perso circa un milione di telespettatori. Un tracollo che aveva instillato nei fan della fiction il timore, poi scongiurato, che Mediaset potesse decidere di chiudere anticipatamente la serie.

Viola come il mare, le anticipazioni della puntata del 28 ottobre

Il nuovo appuntamento con la serie andrà in onda venerdì 28 ottobre in prima serata su Canale 5. Mentre Viola sembra incerta all’ida di una convivenza con Raniero, e Demir è amareggiato perché si sente ingannato da Farah, il sospetto avvelenamento di una giovane atleta, e la morte di un noto imprenditore, porta i due a lavorare di nuovo insieme.