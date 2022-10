Siamo alle solite. Ricordate quando Can Yaman, in un duro sfogo su Instagram, denunciava l’aggressione che deve subire ogni donna che viene associata a lui, perché accettata malvolentieri da alcune delle sue fan? Beh, a quanto pare ci risiamo.

Greta Ferro, attrice abruzzese che in queste settimane si trova a Budapest, in Ungheria, impegnata sul set per le riprese di El Turco, la nuova serie tv internazionale con protagonista proprio Yaman, sembrerebbe essere finita a nel mirino di alcune seguaci del divo turco.

Greta Ferro nel mirino di alcune fan di Can Yaman

“Rabbrividisco ogni volta che leggo o che sento donne che parlano male di altre donne, che sminuiscono altre donne. Che tristezza infinita, neanche ne avete consapevolezza” ha scritto la Ferro sfogandosi su Instagram. Evidentemente, com’è accaduto più volte in passato, l’attrice è stata raggiunta da messaggi poco carini nei suoi confronti. Il motivo? Sempre lo stesso: è la nuova partner cinematografica del divo turco, ed è finita inevitabilmente per essere risucchiata dal cosiddetto “fenomeno Can Yaman”.

La stessa Simona Cavallari, presente nel cast della fiction Viola come il mare, nel corso della sua ospitata a Verissimo, ha anche parlato di quanto sia stato difficile muoversi liberamente quando era in compagnia dell’attore turco: “Quando sono andata a fare la prima prova costume e ho pubblicato sui social la foto fuori dal camerino di Viola come il mare, il mio Instagram è scoppiato. Mi scrivevano persino dal Sud America. Ho una lista di persone che mi chiedono foto, video”, ha raccontato l'attrice. "È davvero un fenomeno. I primi giorni a Palermo, era anche complicato girare con lui".

Le fan di Can Yaman hanno subito inviato messaggi di incoraggiamento a Greta Ferro, spiegandole come ciò che le sta capitando sia ormai una triste consuetudine, e che inevitabilmente dovrà abituarsi a fare i conti con il giudizio degli odiatori da tastiera.