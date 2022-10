Can Yaman si trova a Budapest, in Ungheria, dove sono iniziate le riprese di El Turco, serie internazionale tv prodotta da Ay Yapim per Disney Plus, diretta da Uluç Bayraktar e sceneggiata dall’italiano Domenico Sica.

Il divo turco, che interpreta il soldato dell’impero ottomano Balaban Agha, ha condiviso su Instagram alcuni scatti proprio sul set del nuovo progetto che lo vede protagonista, nel quale si approccerà ancora una volta con la recitazione non nella sua lingua madre. Infatti, dopo l’esperienza in italiano con Viola come il mare, fiction in onda su Canale 5, ne El Turco reciterà esclusivamente in inglese. Un ulteriore step nella carriera dell’attore, che in più di un’occasione si è definito “cittadino del mondo”.

Si conosce poco o nulla sul cast della serie tv targata Disney Plus. La produzione si è impegnata a mantenere il massimo riserbo, con l’obiettivo di tenere sulle spine i fan. Ma, inevitabilmente, qualcosa è trapelato. Infatti, quelle che alcuni mesi fa sembravano solo rumors su colei che avrebbe dovuto affiancare Can Yaman nel ruolo di protagonista femminile, adesso si sono trasformati in una sostanziale certezza.

Come già annunciato lo scorso agosto dal nostro sito, sarà l’attrice italiana Greta Ferro a recitare al fianco del divo turco nella serie tv El Turco. Abruzzese di Vasto, classe 1995, cresce a Campobasso, in Molise. Prima di debuttare nel mondo del cinema lavora come modella per l’agenzia milanese Why Not Model Agency. Nel 2018 è tra le interpreti del cortometraggio per Armani dal titolo Una giacca, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. In seguito, viene scelta per Made in Italy, serie ambientata nel mondo dell’alta moda prodotta da Mediaset e Taodue.

Adesso ha la grande opportunità di recitare in una serie internazionale al fianco di uno degli attori più in vista del momento. Una chance irripetibile, che Greta è pronta a sfruttare al massimo.

Greta Ferro sul set di El Turco: spunta l'indizio social

Circa due settimane fa, la ventisettenne attrice originaria dell’Abruzzo ha postato su Instagram alcuni scatti proprio mentre si trovava a Budapest, città scelta da Ay Yapim per le riprese di El Turco. Un caso? Assolutamente no. Greta Ferro si trova nella capitale magiara sui vari set della nuova serie tv targata Disney Plus.

Il legame tra Can Yaman e il nostro Paese, certificato dall’avventura palermitana con Francesca Chillemi in Viola come mare, dagli spot per Mercedes Italia e quelli per Pasta De Cecco con Claudia Gerini, oltre che dall’aver vissuto per circa un anno a Roma, si fortifica ulteriormente con la presenza di una nuova partner italiana al suo fianco. Proprio quella Greta Ferro che reciterà fianco a fianco con lui nella serie El Turco.