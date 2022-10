Prosegue il duello del prime time del venerdì tra Rai e Mediaset. Anche questa settimana a salire sul gradino più alto del podio è Tale e Quale Show, varietà condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno, che ha fatto registrare 3.635.000 telespettatori con uno share del 22,23%.

Altra battuta d’arresto per Viola come il mare. La terza puntata della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi che va in onda su Canale 5, è stata vista da 2.626.000 telespettatori con uno share del 15,62%. La serie tv light crime prodotta da Lux Vide, rispetto all’episodio del 7 ottobre, ha perso 174 mila spettatori e 1,88 punti percentuali. Ma il confronto con la prima puntata del 30 settembre, data in cui aveva avuto la meglio di Tale e Quale Show, è ancora più impietoso: rispetto al debutto, Viola come il mare ha perso 880 mila telespettatori e poco più di 4 punti percentuali.

I dati auditel della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi restano comunque positivi, e di fatto testimoniano che la serie tv si è attestata come la seconda forza del prime time del venerdì. Ma ciò che emerge è una graduale perdita di telespettatori, ed un significativo balzo in avanti di Carlo Conti e del suo storico varietà, che nonostante segua sostanzialmente lo stesso canovaccio da anni, senza novità di particolare rilievo, riesce a tenere incollati alla tv milioni di spettatori.

Gli ascolti prime time

Su Nove Fratelli di Crozza 1.283.000 telespettatori, share 6,59%. Su Italia 1 il film Rambo III è stato visto da un netto di 1.123.000 telespettatori, share 6,09%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.063.000, 7,15%. Su La7 Propaganda Live 919.000 telespettatori, share 6,61%. Su Rai 2 SWAT 657.000 telespettatori, share 3,24%. Su Rai 3 il film Qualunquemente è stato visto da 558.000 telespettatori, share 3,23%. Su Tv8 MasterChef 10 in chiaro 390.000, 1,99%.