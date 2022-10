Mediaset sostituisce Viola come il mare. Can Yaman rimpiazzato.

Cambio di programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo novembre. Le novità riguarderanno soprattutto la fascia prime time, con i vertici del Biscione che hanno deciso di fermare la fiction Viola come il mare che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. In day time, invece, arriverà a conclusione l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una Vita. Dopo anni di grande successo nella fascia del primo pomeriggio, la serie in onda su Canale 5 chiuderà i battenti.

Ritorniamo, però, a Viola come il mare. Nel dettaglio, la sesta e ultima puntata della serie sarà trasmessa il prossimo 4 novembre in prima serata, dopodiché Can Yaman e Francesca Chillemi verranno sostituiti da una nuova serie televisiva francese. Trattasi de Le Indagini di Padre Clement, una serie mistery che andrà in onda in prime time il venerdì sera, a partire dal prossimo 11 novembre.

Viola come il mare: ci sarà la seconda stagione?

Dopo la pubblicazione del nuovo palinsesto molti si chiedono quale sarà il futuro di Viola come il mare una volta terminata la prima stagione. Le fan di Can Yaman possono stare tranquille. La fiction, infatti, tornerà in onda prossimamente sempre in prime time su Canale 5 con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta. Visto il buon successo della serie light crime, il produttore della fiction ha annunciato che è già in fase di scrittura la seconda stagione. Di conseguenza, il divo turco vestirà ancora i panni dell'ispettore Francesco Demir.

I risultati raggiunti sino ad ora sono abbastanza soddisfacenti, anche se Can Yaman e Francesca Chillemi, lo scorso fine settimana, non sono riusciti ad aggiudicarsi la sfida con Carlo Conti e il suo Tale e Quale show, in onda su Rai 1.