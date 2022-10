Can Yaman e Francesca Chillemi tornano in prima serata su Canale 5 venerdì 14 ottobre con una nuova puntata di Viola come il mare.

La fiction prodotta da Lux Vide per Rti, dopo il successo ottenuto al debutto in termini di dati auditel, la scorsa settimana ha perso la sfida con Tale e Quale Show, varietà condotto da Carlo Conti in onda su Rai Uno.

Nel dettaglio, rispetto alla prima puntata, la serie tv light crime di Mediaset ha perso 700 mila telespettatori e quasi 3 punti percentuali di share. Sul web, non sono mancate critiche (forse eccessive) nei confronti dell’attore turco e dell’ex Miss Italia, soprattutto in merito al loro livello di recitazione.

Viola come il mare: ecco cosa accadrà nella terza puntata

“Ogni volta che pensi di conoscere chi hai accanto, scopri qualcosa che cambia tutto. Per sempre”. Queste le parole pronunciate da Viola Vitale nel nuovo promo di Viola come il mare, che preannunciano nuovi misteri e segreti per i due protagonisti. L’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, continua ad indagare sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra saperne molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un collega di Viola. Mentre la redazione di SiciliaWebNews è in subbuglio, la cronista riesce ad essere felice accanto a Raniero, che prova ad aiutarla nella ricerca del padre. Proprio grazie a Raniero, Viola scopre che sua madre era stata a Palermo pochi anni prima. Non ne sapeva niente, ma forse è la chiave per rintracciare suo padre.