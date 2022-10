Can Yaman ha lasciato l’Italia e la sua residenza romana per sbarcare a Budapest, in Ungheria, dove stando a quanto riportato dalla giornalista turca esperta di tv, Birsen Altuntaş, la prossima settimana sarà impegnato sul set per le riprese della serie tv El Turco.

Il nuovo progetto del divo turco, che nel nostro Paese è protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction light crime Viola come il mare, attualmente in onda in prima serata su Canale 5, lo vede impegnato nella nuova produzione internazionale di Disney Plus, con alla regia Uluç Bayraktar e alla sceneggiatura l’italiano Domenico Sica.

Secondo le informazioni in nostro possesso, ci sarà l’attrice italiana Greta Ferro nei panni della protagonista femminile, nota tra le altre cose per aver recitato nella serie Made in Italy prodotta da Taodue e Mediaset. El Turco sarà prodotta da Ay Yapim, e Can Yaman reciterà esclusivamente in inglese. Dunque, dopo la recitazione in italiano in Viola come il mare, il divo turco si cimenterà nuovamente con una lingua differente da quella madre. Del resto ha più volte dichiarato di sentirsi “cittadino del mondo”.

El Turco: ecco il cachet di Can Yaman

Ma quanto percepirà l’attore per vestire i panni del soldato dell’impero ottomano, Balagan Agha? Stando alle ultime indiscrezioni, il cachet di Yaman si aggirerebbe intorno ad 1 milione e mezzo di lire turche ad episodio, pari circa a 82.380 euro. Una cifra decisamente considerevole, soprattutto in considerazione che il numero degli episodi dovrebbe essere non inferiore ai sei.