Can Yaman scompare dai social. Per i tantissimi fan che hanno provato a visitare il suo account Instagram c’è stata un’amara sorpresa: già a partire dalla giornata di ieri, domenica 9 ottobre, infatti, è come se il profilo del divo turco non esistesse più.

L’attore ha deciso di prendersi una pausa dall’universo social o è successo qualcos’altro? E’ questa la domanda che i suoi oltre dieci milioni di follower si pongono in queste ore, ma che al momento non ha trovato ancora risposta.

Viola come il mare perde la sfida con Tale e Quale Show

Yaman in questo momento si trova a Budapest, in Ungheria, per le riprese della serie internazionale El Turco (nella quale reciterà in inglese) prodotta da Ay Yapim in esclusiva per Disney Plus. L’attore, protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction Viola come il mare, è sbarcato nuovamente in prima serata su Canale 5 lo scorso venerdì. Ma, dopo i risultati lusinghieri ottenuti al debutto, questa volta ad aggiudicarsi la sfida del prime time è stato Carlo Conti con Tale e Quale Show. La serie light crime prodotta da Lux Vide, rispetto alla settimana precedente, ha perso 700 mila telespettatori e quasi 3 punti percentuali di share. Un crollo per certi versi inaspettato. Non sono mancate anche le prime critiche nei confronti di Can Yaman e Francesca Chillemi, soprattutto per quanto riguarda il livello di recitazione di entrambi gli attori. Insomma, le aspettative erano davvero alte. Forse troppo, soprattutto per l’attore turco che si approcciava per la prima volta alla recitazione in italiano, ed è dunque lecito concedergli più di un’attenuante.

Francesca Chillemi e Chiara Tron parlano di Can Yaman

Nel frattempo, l’ex Miss Italia e Chiara Tron (quest’ultima interpreta in Viola come il mare il personaggio di Tamara Graziosi) sono state ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Le due attrici hanno anche raccontato il rapporto che si è instaurato sul set con Can Yaman: “Quando non c’è ci manca. Sul set è stato un po’ il nostro fratello maggiore. Abbiano dato veramente poche lezioni di italiano a Can perché è bravissimo. Ormai ha una padronanza della lingua da far invidia. Non sbaglia un congiuntivo e non è facile. E’ veramente fenomenale”.

Can Yaman scompare dai social: è una strategia?

Intanto, i fan sono in attesa di scoprire i motivi che hanno spinto Can a sparire da Instagram. Secondo l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, si tratterebbe di una strategia: “E’ sparito di nuovo il profilo di Can Yaman. Conoscendoli, questa sarà l’ennesima trovata dei manager. Chissà che si inventeranno”.