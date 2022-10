Torna questa sera, venerdì 7 ottobre, in prima serata su Canale 5, Viola come il mare, la fiction prodotta da Lux Vide per Rti con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Dopo l’ottimo risultato in termini di ascolti ottenuto lo scorso venerdì, giorno del debutto, quando il light crime è stato visto da 3.403.000 telespettatori con uno share del 20,41 per cento, l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale, faranno nuovamente capolino sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Viola come il mare, le anticipazioni

Ma cosa accadrà nel secondo episodio di Viola come il mare? Viola continua a cercare suo padre, e chiede aiuto a Francesco, da cui è chiaramente attratta. Ma l’ispettore italo-turco, che ha avuto un’infanzia piuttosto difficile, non crede nell’amore. I due, però, continuano a collaborare indagando sull’omicidio di una donna che era riuscita a riscattare il suo passato. Sulle tracce del padre, Viola approda nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un giovane affascinante che comincia sin da subito a farle la corte.

Intanto, l’ispettore Demir prosegue nella sua indagine, e quando in un container al porto trova la giovane Farah e la nasconde a casa sua. Nel frattempo, si è aperto un altro caso con la morte di Laura Scalise.

Nella puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, tg satirico condotto da Alessandro Siani e Luca Argentero, che anche questa sera precederà l’inizio di un nuovo episodio di Viola come il mare, sono state trasmesse alcune delle cosiddette “papere” che si sono verificate durante le riprese. Protagonisti, ovviamente, Can Yaman e Francesca Chillemi, che in diverse occasioni sono “inciampati” davanti alla macchina da presa. Ecco il video.