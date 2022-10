Dopo il debutto di venerdì 30 settembre, dove ha avuto la meglio di Tale e Quale Show, varietà in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti, Viola come il mare torna in tv venerdì 7 ottobre con due nuove puntate.

I primi due episodi della fiction light crime con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati visti da 3.403.000 telespettatori, con uno share del 20,41 per cento. Un risultato assolutamente lusinghiero per Mediaset, che ha fatto chiaramente capire di puntare moltissimo sulla serie tv diretta da Francesco Vicario, e ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate?

Adesso, i fan attendono la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire soprattutto in che modo evolverà il rapporto tra l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, interpretato dal divo turco, e la giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale, della quale veste i panni l’ex Miss Italia.

Valeria Fabrizi: la dedica a Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola come il mare ha avuto riscontro positivi non solo dal pubblico televisivo e dalla critica, ma anche da alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. E’ il caso di Valeria Fabrizi, attrice di Che Dio ci aiuti, ed ex concorrente della passata edizione di Ballando con le Stelle. La Fabrizi ha avuto modo di conoscere ed apprezzare le doti di recitazione di Francesca Chillemi sul set della fiction in onda su Rai Uno, ma anche lo stesso Can Yaman, che è stato guest star in uno degli episodi della serie tv. Proprio sul suo account Instagram, Valeria Fabrizi ha postato uno scatto in compagnia dell’attore turco mentre erano sul set di Che Dio ci aiuti: “Sono felice del grandissimo successo di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman!” ha scritto l’attrice, che poi ha condiviso anche una foto dei due alla Mostra del Cinema di Venezia: “Quando madre natura esagera nella generosità, ecco il risultato!”.

L’appuntamento con Viola come il mare è per venerdì 7 ottobre in prima serata su Canale 5, al termine di Striscia la Notizia.