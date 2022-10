Dopo il debutto incoraggiante della scorsa settimana, Can Yaman e Francesca Chillemi questa volta perdono ascolti in prime time con Viola come il mare.

La nuova serie tv prodotta da Lux Vide per Rti, con protagonisti il divo turco e l’ex Miss Italia, in onda il venerdì in prima serata su Canale 5, è crollata dal punto di vista dell’auditel, lasciando per strada un bel po’ di telespettatori rispetto all’episodio d’esordio.

Questa volta, ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato Carlo Conti con Tale e Quale Show, varietà trasmesso su Rai Uno, che ha vinto a mani basse la sfida con la fiction di punta di Mediaset.

Viola come il mare soccombe a Tale e Quale Show

Nel dettaglio, la prima puntata di Viola come il mare era stata vista da poco meno di 3,5 milioni di telespettatori, con uno share superiore al 20 per cento. Nell’episodio di ieri, venerdì 7 ottobre, invece, la fiction light crime è scesa a 2,8 milioni di telespettatori, con uno share complessivo che ha toccato il 17,50 per cento. In sostanza, rispetto al dato del debutto su Canale 5 della scorsa settimana, la coppia Yaman-Chillemi ha perso 700 mila spettatori, e quasi 3 punti percentuali di share: un vero e proprio crollo.

La debacle relativa agli ascolti di Viola come il mare è passata tutt’altro che inosservata, soprattutto in virtù dei lusinghieri risultati registrati da Tale e Quale Show, che rispetto alla settimana passata è cresciuto dal punto di vista auditel. Il programma condotto da Carlo Conti ha registrato una media di 3,6 milioni di telespettatori, riuscendo a toccare il 22,60 per cento di share con picchi che hanno raggiunto anche il 26 per cento.

Questa volta, dunque, ad aggiudicarsi la sfida del prime time del venerdì sera, è stato il varietà di Carlo Conti, che ha inflitto una sonora sconfitta alla fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Viola come il mare, critiche feroci alla coppia Yaman-Chillemi

Nel frattempo, in attesa di scoprire chi premierà il pubblico televisivo nel corso delle prossime settimane, non sono mancate sui social critiche e polemiche nei confronti della serie tv in onda su Canale 5, in particolare per quanto riguarda il livello di recitazione dell’attore turco e della sua partner, Francesca Chillemi. In molti ritengono, infatti, che sarebbe per entrambi al di sotto delle aspettative, che erano veramente alte (forse troppo).