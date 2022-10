El Turco: due italiani nella nuova serie tv con Can Yaman

E’ tutto pronto per l’inizio del nuovo progetto cinematografico di Can Yaman. Il divo turco, protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction light crime Viola come il mare, in onda in prima serata su Canale 5, ha lasciato da qualche settimana la sua residenza romana per trasferirsi a Budapest, in Ungheria, dove a stretto giro inizieranno le riprese di El Turco, serie tv internazionale in lingua inglese prodotta da Ay Yapim per Disney Plus, con alla regia Uluç Bayraktar e alla sceneggiatura l’italiano Domenico Sica.

Lo sceneggiatore non dovrebbe essere l’unico nostro connazionale presente nella nuova serie tv. Infatti, secondo le informazioni in nostro possesso, il ruolo della co-protagonista femminile sarà interpretato da Greta Ferro, attrice abruzzese classe 1995. Nel 2018 è tra le interpreti del cortometraggio per Armani dal titolo Una giacca, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. In seguito, viene scelta per Made in Italy, serie ambientata nel mondo dell’alta moda prodotta da Mediaset e Taodue.

Can Yaman vestirà i panni di Balaban Agha, soldato dell’impero ottomano, che dopo essere stato catturato durante l’assedio di Vienna del 1638, riesce a fuggire e a raggiungere il paesino italiano di Moena, piccolo Comune del Trentino Alto-Adige. Ed è proprio qui, dopo le ferite riportate in combattimento, che viene curato e assistito dalla popolazione locale fino alla sua completa guarigione.

El Turco, ecco quando inizieranno le riprese

Stando a quanto riportato da Birsen Altuntas, nota giornalista turca, le riprese di El Turco dovrebbero iniziare questa settimana, e si svolgeranno proprio nella capitale magiara. Yaman sta trascorrendo questi giorni a prepararsi ed allenarsi fisicamente prima dell’approdo sul set della nuova serie Disney Plus. Nel frattempo, a fine ottobre, uscirà un suo nuovo spot realizzato per Dolce&Gabbana.

Can Yaman chiude il suo account Instagram

C’è una vicenda, però, che nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere. Can ha di fatto chiuso il suo account Instagram ormai da circa 72 ore, e non si conoscono ancora i motivi che abbiamo indotto il divo turco a prendere tale decisione. C’è chi mormora che Yaman sia rimasto piuttosto deluso e contrariato da alcune recensioni poco lusinghiere sul suo livello di recitazione in Viola come il mare, ed abbia dunque deciso di prendersi una pausa dai social per concentrarsi esclusivamente sull’imminente inizio del suo nuovo impegno sul set.