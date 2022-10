Buone notizie per il nutritissimo esercito di fan di Can Yaman. L’attore turco, protagonista insieme a Francesca Chillemi della fiction Viola come il mare, sarà uno dei volti di punta di Mediaset anche nelle prossime stagioni televisive.

Infatti, la serie tv light crime prodotta da Lux Vide per Rti, attualmente in onda in prima serata su Canale 5, avrà un sequel, e quindi un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta, che saranno trasmesse nuovamente sulla rete ammiraglia del Biscione.

Il divo turco aveva già stregato il pubblico italiano con Day Dreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong. Adesso i telespettatori possono vederlo mentre interpreta l’affascinante ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, che con il passare degli episodi sta facendo breccia nel cuore della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi. Una coppia che, dati auditel alla mano, ha già conquistato il gradimento degli spettatori di Canale 5, anche se, nella seconda puntata, rispetto alla data di debutto della fiction, è stato fatto un piccolo passo indietro.

Insomma, un risultato che non sembra aver deluse le aspettative (altissime) di Mediaset, pronta a riconfermare nuovamente Can Yaman e Francesca Chillemi nel palinsesto della rete ammiraglia. E sebbene la prima stagione della serie tv light crime non sia ancora conclusa, ci sono già ottime notizie per i fan.

Viola come il mare 2: l'annuncio del produttore della fiction

Il secondo capitolo di Viola come il mare si farà: la conferma è arrivata direttamente Luca Bernabei, produttore della fiction, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni. “Stiamo già scrivendo la seconda stagione” ha svelato alla rivista diretta da Aldo Vitali, annunciando di fatto che l’attore turco e l’ex Miss Italia torneranno ad essere protagonisti del prime time di Canale 5.

Ad oggi, però, non si conoscono ancora i dettagli legati alle riprese e alla messa in onda. La fiction potrebbe approdare sul piccolo schermo non prima del 2024, dato che Can Yaman e Francesca Chillemi saranno impegnati in altri progetti televisivi.