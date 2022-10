Sospiro di sollievo per i fan di Can Yaman. Negli ultimi giorni, infatti, il profilo Instagram del divo turco è stato riattivato, circostanza che ha reso estremamente felici i suoi 10 milioni di follower, che iniziavano a chiedersi cosa stesse accadendo.

Can Yaman riappare su Instagram: gli scatti dal set di El Turco

Il protagonista di Viola come il mare è riapparso sui social postando prima una sua foto mentre si trovava sul set di El Turco, a bordo di una roulotte adibita a camerino; e poi uno scatto della sua muscolosissima schiena con gli evidenti segni delle fatiche fisiche a cui si sta sottoponendo per realizzare proprio la nuova serie Disney Plus.

Manco a dirlo, le due immagini condivise hanno fatto letteralmente impazzire le sue fan, che hanno sommerso di like e commenti adoranti i due post pubblicati dall’attore. E allo stesso tempo, i seguaci hanno potuto tirare un sospiro di sollievo perché l’account del loro beniamino era tornato finalmente attivo.

Ma un alone di mistero aleggia ancora sulle circostanze che hanno portato alla momentanea sospensione dell’account social di Yaman. La scorsa settimana i follower hanno subito un piccolo shock nello scoprire che il profilo Instagram di Can non era più disponibile. Lo stesso attore non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo neanche dopo la riattivazione dell’account.

Perché il profilo Instagram di Can Yaman è scomparso?

Cos’è accaduto? C’è chi sospetta che il divo turco abbia intenzionalmente bloccato il suo profilo per via di alcuni feroci (ed eccessive) critiche rivoltegli da alcuni utenti in seguito alla messa in onda della seconda puntata di Viola come il mare, dopo la quale veniva evidenziato lo scarso livello di recitazione suo e della sua partner Francesca Chillemi. Ma c’è anche chi sostiene che Can Yaman sia stato “consigliato” dal suo entourage con l’obiettivo di suscitare ancor più interesse nei suoi confronti da parte dei media.

Onestamente, tendiamo ad escludere entrambe le ipotesi. L’attore turco è abituato alla pressione mediatica e alle critiche, senza contare che giornali e siti che si occupano di televisione e gossip parlano costantemente di lui.

A questo punto, ammesso che il momentaneo blocco del profilo non sia stato imposto direttamente da Instagram (per delle ragioni che ad oggi risultano ancora sconosciute), e sia stata esclusivamente una decisione di Yaman o del suo entourage, resta una sola domanda: perché è stata fatta questa scelta?