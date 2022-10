Inutile girarci intorno, i numeri parlano piuttosto chiaro. Mediaset sta perdendo la sfida del prime time del venerdì con la Rai. Tale e Quale Show, varietà condotto da Carlo Conti, sta letteralmente surclassando Viola come il mare, fiction di punta del Biscione con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Tale e Quale Show stravince su Viola come il mare

Dopo il boom di ascolti della puntata d’esordio dello scorso 30 settembre, la serie tv in onda su Canale 5 ha fatto registrare un graduale (ma significativo) calo di telespettatori, assestandosi su una media di circa 2,5 milioni ad episodio. Discorso diverso per lo storico programma condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1, che invece ha visto crescere esponenzialmente, di settimana in settimana, il numero di spettatori.

I tantissimi fan della coppia Yaman-Chillemi hanno espresso a più riprese il loro disappunto sui social, dicendosi contrari alla scelta di Mediaset di collocare Viola come il mare nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria di un programma, Tale e Quale Show, che ormai da circa un decennio rappresenta un appuntamento imperdibile per il pubblico televisivo.

Simona Cavallari: "Non conoscevo il fenomeno Can Yaman"

Della fiction light crime prodotta da Lux Vide ne ha parlato una delle sue protagoniste. Simona Cavallari, che interpreta il ruolo di Claudia Foresi, è stata ospita di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attrice ha ammesso che non era assolutamente a conoscenza del cosiddetto “fenomeno Can Yaman”: “No, non lo conoscevo. Sapevo che c’era Francesca Chillemi, conoscevo il regista, avevo letto il copione e mi piaceva. Quando sono andata a fare la prima prova costume e ho pubblicato sui social la foto fuori dal camerino di Viola come il mare, il mio Instagram è scoppiato. Mi scrivevano persino dal Sud America. Ho una lista di persone che mi chiedono foto, video”, ha raccontato l'attrice.

Poi, parlando di Can Yaman: "È davvero un fenomeno. I primi giorni a Palermo, era anche complicato girare con lui".