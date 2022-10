Prosegue la sfida del prime time del venerdì tra Tale e Quale Show e Viola come il mare.

Anche questa volta, così come nelle due precedenti settimane, a stravincere il confronto è stato il varietà condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1, che venerdì 21 ottobre ha visto crescere ulteriormente il numero di telespettatori, passando dai 3.635.000 (22,23% di share) del 15 ottobre ai 4.054.000 (24,3% di share).

La quarta puntata di Viola come il mare, invece, fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi in onda su Canale 5, è stata vista da 2.721.000 telespettatori (16,3% di share), facendo registrare un piccolo passo in avanti, ma mantenendo comunque la media degli appuntamenti precedenti.

I dati di venerdì 21 ottobre

Per ciò che riguarda le altre reti, su Rai 2 S.W.A.T. ha interessato 822.000 spettatori (4.3%); Italia 1 con John Rambo 933.000 spettatori (5%); su Rai 3 Benvenuto Presidente! 548.000 spettatori (3%); Su Rete4 Quarto Grado 1.015.000 spettatori (6,9%); La7 con Propaganda Live 957.000 spettatori (6.7%); su TV8 MasterChef Italia con 393.000 (2,4%); sul Nove Fratelli di Crozza 1.367.000 spettatori (7.1%).