Can Yaman is back! Il divo turco, dopo un lungo silenzio social (l’ultimo post risaliva allo scorso 31 ottobre) è tornato a palesarsi, e lo ha fatto in grande stile.

L’attore, che in queste settimane è impegnato in Ungheria con le riprese di El Turco, ha postato su Instagram il video di una compagna pubblicitaria in cui si mostra sotto la doccia, circostanza che ha inevitabilmente mandato in delirio le sue fan.

Prima che andasse in onda l’ultimo episodio di Viola come il mare, Can aveva già fatto perdere le sue tracce, rifugiandosi in un silenzio “assordante”. Una situazione che ha forte preoccupazione da parte dei suoi seguaci, che hanno provato in tutti i modi ad ottenere informazioni sul loro beniamino, ma con scarso successo.

Can Yaman, lo spot per Dolce & Gabbana manda in tilt i social

Alla fine, però, Can Yaman ha messo fine al silenzio social postando un video per la nuova campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana, in cui si mostra prima sotto la doccia ed in seguito indossare l’intimo del noto brand. Un filmato che ha mandato letteralmente in estasi i suoi fan, felici di rivederlo finalmente su Instagram.

Manco a dirlo, il post dell’attore turco è stato inondato dai commenti di follower adoranti: “La perfezione esiste e si chiama Can Yaman”; “Can sta bene, eccome se sta bene!”; “Che spettacolo! Pensate a quanto sono fortunate quelle gocce d’acqua”.

Insomma, lo spot di Dolce & Gabbana con protagonista il divo turco ha scatenato i suoi seguaci, che ora non vedono l’ora di rivederlo nuovamente in tv.