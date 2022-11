Can Yaman è riapparso sui social dopo una lunghissima assenza. Il divo turco è stato ripreso dalla videocamera dello smartphone di un fan mentre si trovava in compagnia di alcuni amici all’interno di un locale di Budapest, dove ha trascorso una serata di relax lontano dalle fatiche del set.

L’attore trascorrerà i prossimi cinque mesi nella capitale magiara per girare la nuova serie internazionale El Turco, prodotta da Ay Yapim per Disney Plus, nella quale veste i panni del soldato dell’esercito ottomano Balaban Agha. Al suo fianco, nel ruolo di protagonista femminile, l’attrice abruzzese Greta Ferro, che dopo Francesca Chillemi in Viola come il mare diventa la seconda interprete italiana a recitare con Yaman. L’ennesima conferma di un legame ormai fortemente consolidato di Can con il nostro Paese.

El Turco, ecco le primi immagini del set

Nel frattempo, arrivano le prime immagini da il set di El Turco, nonostante Ay Yapim e Disney Plus abbiano imposto il divieto assoluto di diffondere foto e video delle location in cui si sta girando la nuova serie tv. Il lavoro sul set è decisamente massacrante, e sta mettendo a dura prova la tenuta mentale e fisica degli attori. Lo stesso Can Yaman, proprio nel sul ultimo post su Instagram dello scorso 31 ottobre, affacciato alla finestra della sua camera d’albergo che lo ospita a Budapest, aveva definito quel luogo come “la sua prigione”. Una circostanza che aveva messo in forte agitazione i suoi fan, che si interrogavano su cosa stesse accadendo al loro beniamino anche in virtù della prolungatissima (e inusuale) assenza dai social.