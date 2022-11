Can Yaman: lite con Francesca Chillemi. A rischio Viola come il mare 2?

Can Yaman e Francesca Chillemi ci hanno fatto sognare in Viola come il mare, la fiction prodotta da Lux Vide andata in onda su Canale 5. Nella serie tv, il rapporto tra i protagonisti Francesco Demir e Viola Vitale è stato caratterizzato da amore e odio. Nella realtà, invece, c’è chi aveva ipotizzato che tra il divo turco e l’ex Miss Italia avessero avuto una liaison.

Un gossip, quest’ultimo, mai confermato dai diretti interessati, ma che ben descriveva la chimica speciale nata tra Can Yaman e Francesca Chillemi, i quali non hanno mai fatto mistero di aver visto nascere sul set una bellissima amicizia. Un idillio apparentemente perfetto quello tra Chillemi e Yaman, oggi protagonisti di un inaspettato gossip che li vorrebbe ai ferri corti a causa di una presunta discussione che avrebbe portato i due attori a interrompere ogni rapporto. Un’ipotesi quella della lite nata dopo che Can Yaman su Instagram ha tolto il follow a Francesca, la quale, a sua volta, ha smesso di seguire il collega.

Per ora i protagonisti di questa vicenda non hanno proferito parola, con Can che attualmente si trova a Budapest impegnato sul set di El Turco, e Francesca su quello di Che Dio ci aiuti.

Che il possibile astio tra i due attori possa mettere in pericolo la seconda stagione di Viola come il mare? Il secondo capitolo è già in lavorazione, come confermato dallo stesso produttore.

E’ questo quello che ad oggi preoccupa i fan. Come potrebbero lavorare insieme se tra di loro è calato il gelo? Al momento non si conoscono altre novità in merito a questa faccenda.