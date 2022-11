L’ultima apparizione social di Can Yaman risale allo scorso 31 ottobre, quando affacciato alla finestra della sua camera d’hotel a Budapest, dove si trova per le riprese della nuova produzione internazionale El Turco, definiva quel luogo “La mia prigione”.

Da allora un silenzio “assordante” da parte del divo turco, che non si è espresso dopo la conclusione della prima stagione di Viola come il mare, che ha smesso di seguirsi su Instagram con Francesca Chillemi, sua partner nella fiction targata Lux Vide in onda su Canale 5, e che ha taciuto anche in occasione del suo 33esimo compleanno. Circostanze che hanno fatto scattare immediatamente l’allarme tra i fan, preoccupati per il loro beniamino al punto da scrivergli addirittura una lunga lettera in cui gli chiedevano se stesse bene.

Come se non bastasse, a tutto ciò si sono aggiunte notizie piuttosto allarmanti circa un incidente che si è verificato sul set di El Turco, che avrebbe costretto Can a fare rientro in Turchia, con un conseguente stop alle riprese della nuova serie tv targata Disney Plus.

Can Yaman sta bene: ecco dove si trova il divo turco

Con il passare delle settimane cresceva sempre di più l’ansia e la preoccupazione dei fan, i quali si chiedevano cosa stesse accadendo all’attore e perché fosse totalmente scomparso dai radar. Ma poche ore fa, a distanza di 18 giorni dal post de “La mia prigione”, Can Yaman è riapparso in un video di un fan che lo ha ripreso con lo smartphone all’interno di un locale di Budapest mentre assiste ad uno spettacolo con cantanti e ballerine. Evidentemente il divo turco si è concesso una serata di relax lontano dalle fatiche fisiche e mentali a cui si sottoporrà per circa sei mesi per ultimare le riprese di El Turco.

Una buona notizia per il suo nutrito esercito di fan, che finalmente torna ad avere notizie dell’attore: Can sembra stare bene, e già questo è sufficiente a riportare un minimo di serenità tra i suoi seguaci.