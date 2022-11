Perché Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram? La notizia dei rispettivi defollow è esplosa sul web come una bomba, gettando nello sconforto i loro tantissimi fan, che si chiedono quale possa essere stata la ragione che abbia spinto i due attori ad assumere questa decisione.

Il divo turco e l’ex Miss Italia hanno lavorato fianco a fianco nel corso dell’ultimo anno e mezzo sul set palermitano di Viola come il mare, fiction prodotta da Lux Vide che venerdì 4 novembre tornerà in prima serata su Canale 5 con il sesto ed ultimo appuntamento della prima stagione.

In molti hanno attribuito i defollow al fatto che diversi utenti di Instagram hanno riscontrato problemi per via di account disabilitati senza motivo o centinaia di follower persi. Ma in realtà le cose non stanno così.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi. Ecco la verità

A fare chiarezza sulla vicenda è stato l’Investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica: “Can Yaman e Francesca Chillemi si sono tolti il segui su Instagram. C’entrano per caso i sentimenti? Assolutamente no! I due non hanno affatto litigato e si sarebbero scambiati messaggi di amicizia e lavoro fino a qualche giorno fa. Questa è una mossa solamente strategica consigliata da manager ed amici al fine di lasciare questo alone di mistero, giovare la serie e loro due. Dunque, dopo la liason di ‘qualche giorno’ avuta lo scorso anno, i due sono rimasti solamente amici e colleghi, e non hanno assolutamente litigato”.

Ottime notizie, dunque, per i fan dell’ispettore Demir e di Viola Vitale. Dopo che hanno smesso di seguirsi su Instagram, in molti temevano che i due fossero ai ferri corti, e questo avrebbe influito anche sulla lavorazione della seconda stagione di Viola come il mare. Ma niente paura: il secondo capitolo della fiction light crime non è a rischio.