Can Yaman è scomparso dai social, e in più in generale dai radar. Nonostante i tantissimi messaggi di auguri che i fan gli hanno fatto recapitare in occasione del suo 33esimo compleanno, il divo turco continua a non palesarsi, anzi non è mai stato così “sfuggente”.

Arrivati a questo punto, i suoi seguaci iniziano a chiedersi cosa stia accadendo al loro beniamino. L’ultimo post su Instagram risale allo scorso 31 ottobre, quando affacciato alla finestra dell’albergo che lo ospita a Budapest, definiva quel luogo “La mia prigione”.

Can Yaman, permane un alone di mistero. Che succede al divo turco?

Come se non bastasse, Can e la sua partner in Viola come il mare, Francesca Chillemi, hanno smesso di seguirsi su Instagram, e lo stesso attore turco non si è palesato nemmeno in occasione della conclusione della prima stagione della fiction che lo ha visto protagonista insieme all’ex Miss Italia. Ma c’è dell’altro: la Chillemi, nel ringraziare i telespettatori per averla seguita in tv, non fa in alcuno modo menzione del collega.

Dalle informazioni in nostro possesso, Can Yaman ha lasciato la capitale ungherese e ha fatto ritorno ad Istanbul perché vittima di un infortunio sul set di El Turco, la nuova produzione internazionale targata Disney Plus in cui veste i panni del soldato dell’esercito ottomano Balaban Agha. Sua partner nella nuova serie tv Greta Ferro, con la quale, però, il rapporto sembra essere tutt’altro che idilliaco.

Can Yaman ai ferri corti con Greta Ferro?

Secondo quanto riferisce Donnapop, tra Yaman e l’attrice abruzzese non corre buon sangue, a differenza di quanto accaduto con le precedenti partner del divo turco Özge Gürel, Demet Özdemir e Francesca Chillemi. La Ferro è una persona particolarmente riservata, ed evita di unire lavoro e vita privata. Motivo per il quale, fino ad ora, non si è praticamente mai fatta vedere sui social in compagnia di Can.

Non siamo in grado di stabilire con certezza se i due attori siano realmente ai ferri corti, questo è bene specificarlo. Ma l’alone di mistero calato improvvisamente sulla vita e la carriera del divo turco iniziano davvero a preoccupare il suo nutritissimo esercito di fan.

Can, se ci sei batti un colpo!