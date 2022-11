Cresce la preoccupazione tra i fan di Can Yaman. Il post condiviso alcuni giorni su Instagram dal divo turco, nel quale affacciato alla finestra della sua camera d’albergo a Budapest, definiva quel luogo “La mia prigione”, ha suscitato non pochi punti di domanda nel suo nutritissimo esercito di seguaci, destabilizzati dalla circostanza.

L’impegno sul set di El Turco, nuova produzione internazionale targata Ay Yapim e Disney Plus, sta mettendo a dura prova la tenuta mentale e fisica dell’attore, il quale ha palesato proprio in quel post sui social tutta la sua insofferenza.

E allora i fan hanno deciso di scrivere al proprio beniamino. Una lunga lettera nella quale gli esternano il loro affetto e la loro vicinanza in un momento che sembra essere particolarmente complicato.

Can Yaman, la lunga lettera di una fanpage: "Facci sapere come stai"

“Carissimo Can, scriverti non è facile, immaginare che tu legga ancora meno, ma incrociamo le dita affinché queste nostre parole ti arrivino così come sono scaturite dal nostro cuore” si legge nell’incipit dell’epistole scritta dalle fanpage.

“Sarebbe stato facile dirti che sei forte, che i sacrifici saranno ricompensati, che devi tenere duro, che sei il nostro guerriero e che ci saremo sempre per te. Ma questo lo dovresti sapere già, visto che siamo una tua fanpage. Con queste poche righe, in realtà, vogliamo farti arrivare un solo messaggio. Ora come ora non sappiamo cosa stai attraversando in questo periodo, possiamo solo immaginarlo, soprattutto per chi non è addentro al tuo ambiente lavorativo. Sappiamo che sicuramente è un’esperienza diversa rispetto a tutte quelle che hai affrontato e vissuto fino ad oggi, e che ti farà crescere e migliorare ancora di più. A volte, però, ci sono momenti nella vita in cui sentirsi dire che bisogna essere forti non basta. A volte vorresti solo una cosa, una semplice cosa… Che qualcuno ti preoccupasse per te e ti chiedesse semplicemente ‘Come stai?’. E’ questo che vogliamo fare, Can. Perché anche se non ci conosciamo, se non siamo tuoi amici e non facciamo parte della tua vita, tu nella nostra ci sei entrato e ti sei preso un pezzo del nostro cuore. Ti sei intrufolato tra gli affetti più cari, e ti sei stabilito lì accanto a loro. E così, come si fa con chi si ha vicino e si porta dentro, come un componente della propria famiglia o un amico caro a cui si tiene davvero, allo stesso modo di preoccupiamo per te. Teniamo a te e vogliamo il tuo bene. E allora, con il cuore in mano siamo qui a chiederti semplicemente ‘Caro Can, come stai?’. Basterebbe un tuo sorriso che ci rassicuri che va tutto bene aldilà delle difficoltà, della lontananza e dei sacrifici che stai affrontando adesso. Ci basta solo sapere che stai bene”.

In basso il video postato da "Can Yaman Fan Page_Italia"