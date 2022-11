Piove sul bagnato per Can Yaman. Stando a quanto riportato da Leggo, il divo turco, impegnato a Budapest, in Ungheria, per la nuova produzione internazionale El Turco, è stato vittima di un incidente proprio durante le riprese.

L’attore, alle prese con un infortunio al piede, avrebbe fatto rientro in Turchia. A questo punto viene da chiedersi se le riprese siano state sospese, oppure si stia procedendo con scene che non implicano la presenza di Can.

E’ bene specificare che non ci sono ancora conferme al riguardo. Di certo, per Yaman non è un periodo facilissimo. La serie El Turco, prodotta da Ay Yapim per Disney Plus, lo terrà impegnato nella capitale magiara per non meno di sei mesi. La lunga permanenza in Ungheria, e il costante impegno sul set, sta mettendo a dura prova la sua tenuta fisica e mentale. Circostanza che ha palesato attraverso un post condiviso su Instagram la scorsa settimana, quando affacciato alla camera d’hotel che lo ospita, definiva quel luogo “La mia prigione”.

Nel frattempo, continua a tenere banco la questione relativa al “gelo social” con Francesca Chillemi. I due protagonisti di Viola come il mare hanno smesso di seguirsi su Instagram già da diversi giorni, suscitando preoccupazione tra i loro tantissimi fan, che si chiedono i motivi dei rispettivi defollow.