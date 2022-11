Can Yaman e Francesca Chillemi salutano il pubblico di Canale 5. Ma non temete, è solo un arrivederci.

Questa sera, venerdì 4 novembre, è in arrivo il sesto ed ultimo appuntamento con Viola come il mare, la fiction light crime diretta da Francesco Vicario. Francesco Demir e Viola Vitale affrontano un nuovo caso di cronaca, senza però tralasciare le questioni sentimentali.

I telespettatori sognano l’unione tra l’ispettore capo della Polizia e la bella giornalista di SiciliaWebNews, ma tutto potrebbe restare in sospeso in attesa delle nuove puntate della seconda stagione, che come anticipato dalla produzione sono già in fase di scrittura. Come e cosa ci lasceranno gli ultimi episodi? Di seguito le anticipazioni della sesta ed ultima puntata di Viola come il mare.

Viola come il mare, le anticipazioni dell'ultima puntata

Viola, ancora delusa dal comportamento di Don Andrea, suo presunto padre, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando la figlia scomparsa. Sembrerebbe esserci un legame con Farah, la donna scomparsa e presa in custodia da Demir. L’ispettore sospetta che ci sia una talpa e che agisca nell’ombra con l’obiettivo di depistare le sue indagini.

Viola, ossessionata dalla ricerca del padre, scopre una dolorosa verità nel suo passato e cerca aiuto assumendo dei farmaci. Ma proprio questa circostanza la porteranno ad incontrare una persona particolarmente pericolosa. Adesso è nei guai, perché sottoposta ad uno squallido ricatto. L’ispettore Demir si mette sulle sue tracce e proverà a salvarla ad ogni costo.