Attore, modello e sex symbol amatissimo dal pubblico. Can Yaman festeggia oggi, martedì 8 novembre, i suoi 33 anni. Nato ad Istanbul nel 1989 da padre di origini albanesi-kosovare e madre macedone, ha saputo conquistarsi negli ultimi anni tantissimo spazio nel mondo della televisione grazie a fiction di successo come Day Dreamer – Le ali del sogno, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Mr. Wrong – Lezioni d’amore.

Ma è grazie alla serie tv Viola come il mare, prodotta da Lux Vide, in onda in prima serata su Canale 5 fino allo scorso venerdì, nella quale ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, che è riuscito a conquistare definitivamente il cuore dei telespettatori italiani.

La carriera di attore non era esattamente nei piani di Can Yaman. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, ha trascorso sei mesi come praticamente procuratore prima di decidere di abbandonare il mondo giurista per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Durante la sua recente ospitata nel salotto di Verissimo, il divo turco aveva svelato: “Ero un secchione, lavoravo tantissimo. Studiavo sia i libri del liceo che altri libri. Ero affamato di conoscenza”.

La scelta di Yaman diventare attore ha pagato ottimi dividendi. Le sue interpretazioni in Bittersweet, Day Dreamer e Mr. Wrong al fianco di star turche del calibro di Demet Özdemir e Özge Gürel gli hanno consentito di farsi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo.

Lo scorso settembre, Can Yaman è approdato su Canale 5 con Viola come il mare, fiction light crime nella quale si è confrontato per la prima volta con la recitazione in italiano. La serie tv che lo ha visto recitare spalla a spalla con Francesca Chillemi ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti, tanto che è già in lavorazione la seconda stagione.

I messaggi di auguri delle fan

Nel frattempo, in occasione del suo 33esimo compleanno, le fan dell’attore turco hanno realizzato un video per fargli gli auguri. Un gesto che Can, sempre molto disponibile con i suoi ammiratori, avrà senza dubbio gradito, e per il quale si sarà commosso.