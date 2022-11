Si è chiusa ieri, con il sesto ed ultimo episodio, la prima stagione di Viola come il mare. La fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, venerdì 4 novembre, ha fatto registrare 2.828.000 telespettatori con lo share pari al 16,5%.

Ma i produttori pensano già futuro. Viola come il mare 2, infatti, è gia in lavorazione, per la gioia dei fan dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista Viola Vitale. A fanpage.it ne ha parlato la sceneggiatrice Elena Bucaccio, che ha svelato alcune anticipazioni riguardanti la trama ed il cast, facendo inoltre sapere che le nuove puntate potrebbero tornare in onda su Canale 5 già nel 2023.

Viola come il mare 2, ecco quando andrà in onda?

“Ci saranno sei prime serate e dodici episodi da 50 minuti – ha rivelato la Bucaccio -. Attraverso Viola Vitale, ci piace raccontare che si può essere belle, intelligenti, donne in carriera, avere una vita, un lavoro complesso e non per questo rinunciare alla propria femminilità e alla forza che ne deriva. È una serie di cui andiamo molto fieri e che abbiamo costruito pezzo per pezzo. Con un'attrice, Francesca Chillemi, che è cresciuta con noi ed è parte della nostra famiglia”.

Ecco quando iniziano le riprese

Ma quando inizieranno le riprese della seconda stagione di Viola come il mare? “Cominceremo a girare nella primavera o estate del 2023. La seconda stagione dovrebbe andare in onda l’anno prossimo. Nell’autunno del 2023, al più tardi nella primavera del 2024. Non vi faremo aspettare molto. Di solito facciamo in modo che una serie torni ogni anno, al massimo ogni anno e mezzo. Un po' perché conferisce realismo alla storia e un po' perché quando passa troppo tempo, l'attenzione cala. E poi quando la serie ci piace, la scriviamo velocemente”.

Ci saranno new entry nel cast? “Non posso dire molto, ma sì, rivedremo ovviamente Francesca Chillemi e Can Yaman e ci saranno anche dei nuovi ingressi”.

Viola come il mare 2, le anticipazioni

Le anticipazioni su Viola come il mare 2. “Ci saranno nuove figure che da una parte metteranno in crisi Viola e dall’altra l’aiuteranno nel suo percorso. Inoltre, assisteremo a una importante messa a fuoco del lavoro di Viola. Ci saranno nuovi antagonisti sentimentali molto interessanti. Questo è il massimo che ti posso dire” ha detto la sceneggiatrice a fanpage.it.